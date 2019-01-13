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  • 13.01.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 09:22

vasiyetini hazırladı! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

'in hastalanmadan bir ay önce avukatına vasiyetini hazırlattığı ortaya çıktı. Uzun süredir yoğunbakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyiye gittiği haberi geldi. Kızlarının sık sık Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla sevenlerinin haber aldığı Erbil ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkıtı.

Mehmet Ali Erbil'in vasiyeti...

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırladığı ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır yoğun bakımda yatan Erbil'ın durumu iyiye gidiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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