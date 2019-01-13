MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırladığı ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır yoğun bakımda yatan Erbil'ın durumu iyiye gidiyor.
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MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırladığı ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır yoğun bakımda yatan Erbil'ın durumu iyiye gidiyor.
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