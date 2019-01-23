Hadise Instagram hesabından Murat Boz'lu paylaşımda bulundu, sosyal medya ikiye bölündü.
Hadise'den Aslı Enver'i kızdıracak Murat Boz paylaşımı: Murat'ım kaslarım ve ben! Instagram ikiye bölündü
Hadise, Aslı Enver ile kısa süreli ayrılık yaşayan ancak 2 aydır yeniden birlikte olan Murat Boz'a Murat'ın dedi, sosyal medya birbirine girdi. Hadise'nin Murat Boz paylaşımı, Aslı Enver hayranlarını kızdırdı. Hadise'nin Murat Boz ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı, "Muratım, kasları ve ben" notuyla Instagram'dan paylaşması, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Hadise'nin bir takipçisi, "O senin değil, Aslı Enver'in Murat'ı Hadise" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Dikkat et Aslı Enver kıskanmasın" yorumunu yaptı.
- Ayrılığın sebebi aldatma mı?
- Deniz Baysal ile Tolga Sarıtaş hakkında şaşırtan gerçek!
- Şeyma ve sevgilisi Guido Senia sarmaş dolaş!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.