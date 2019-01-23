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  • 23.01.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 12:15

'den 'i kızdıracak paylaşımı: Murat'ım kaslarım ve ben! Instagram ikiye bölündü

, ile kısa süreli ayrılık yaşayan ancak 2 aydır yeniden birlikte olan 'a Murat'ın dedi, sosyal medya birbirine girdi. Hadise'nin Murat Boz paylaşımı, Aslı Enver hayranlarını kızdırdı. Hadise'nin Murat Boz ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı, "Muratım, kasları ve ben" notuyla Instagram'dan paylaşması, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Hadise'nin bir takipçisi, "O senin değil, Aslı Enver'in Murat'ı Hadise" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Dikkat et Aslı Enver kıskanmasın" yorumunu yaptı.

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