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  • 22.01.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 12:51

, annesi Leyla Tatlı'nın ölümünde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti!

, geçtiğimiz hafta annesi Leyla Tatlı'yı kaybetmişti. Tatlıses, acı gününde kendisini yalnız bırakmayanlara sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Sözlerine, "Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır." ile başlayan İbrahim Tatlıses'in annesi hakkında yazdıkları hayranlarını hüzne boğdu...

Geçtiğimiz hafta annesi Leyla Tatlı'yı kaybeden , acı gününde yanında olan herkese ssyal medya hesabından annesiyle paylaştığı bir fotoğrafla teşekkür etti.

İbrahim Tatlıses, "Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır. Bugün canım anamın, LEYLA SULTAN'ımın yedisi... Acımızı benimle ve ailemle paylaşan; Sayın Cumhurbaşkanıma, hükümet yetkililerine, siyaset, sanat, basın ve iş dünyasından değerli dostlarıma teşekkür ederim. Cenazemize ve taziyemize, Türkiye'nin dört bir yanından, memleketim Şanlıurfa'dan hatta yurtdışından gelen ve baş sağlığı dileklerini ileten kıymetli dostlarıma, sevenlerime ve aile eşrafımıza ayrıca teşekkür ederim... ALLAH annem için ettiğiniz duaları kabul eylesin. İyi ki varsınız; sizler SAĞOLUN, VAROLUN..." sözleriyle teşekkür etti.

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