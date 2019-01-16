İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses'in acı günü

İbrahim Tatlıses'in annesi dün tedavi gördüğü özel bir hastanede öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Tatıses, bugün annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı. Dostları İbrahim Tatlıses'in acı gününde yanındaydı.Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Gülben Ergen ve İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Tatlıses'i bir an olsun yalnız bırakmadı...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 17:13:59 Güncelleme: 17:22:36
İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses cenazede ayakta durmakta zorlandı

İBRAHİM TATLISES'İN ACI GÜNÜ!

İbrahim Tatlıses'in dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses cenazede ayakta durmakta zorlandı

.Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses cenazede ayakta durmakta zorlandı

İbrahim Tatlıses'i acı gününde yakın dostları yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses cenazede ayakta durmakta zorlandı

Eski eşi Ayşegül Yıldız ve sanatçı arkadaşları Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Gülben Ergen de cenazedeydi.

İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses cenazede ayakta durmakta zorlandı

İbrahim tatlıses, annesi toprağa verilirken ayakta durmakta zorlandı...

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