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  • 18.12.2018 20:13

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölüm izle | (EDHO)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üyle izleyenleri ekrana kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar 120. bölümünde Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili 'ın ağzını yoklar. Cengiz'i olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 120. yeni bölümü... EDHO yeni bölüm

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