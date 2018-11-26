Deren Talu kimdir? Son zamanlarda magazin dünyasında ismini duyuran Deren Talu, ünü manken ve sunucu Defne Samyeli'nin kızıdır. Deren Talu, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ve annesine olan benzerliği nedeniyle bür süredir magazin gündeminde yer almıştı. Deren Talu son zamanlarda ismi en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Deren Talu kimdir? Deren Talu kaç yaşında ve nereli? İşte Deren Talu'nun hayat hikayesi...

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu 1996 yılında AB'denin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde doğdu. Eski Türkiye güzellerinden olan manken ve sunucu Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu'nun babası Mimar Eren Talu'dur. Lise eğitimini İstanbul'da bir özel lisede tamamlayan Talu, üniversite eğitimini Los Angeles'ta aldı.

Manken olmak istediğini dile getiren Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yer alarak attı.