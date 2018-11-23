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  • 23.11.2018 17:56

'den kötü haber! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Bir aydır yoğun bakımında olan 'in doktor kız kardeşi akciğer ve böbrek fonksiyonlarının işlevselliğini yitirmeye başladıklarını söyledi.

Mehmet Ali Erbilden kötü haber!

Evinde düştükten sonra nükseden hastalığı nedeniyle komaya giren 'in kız kardeşi Prof. Dr. abisinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve organ fonksiyonlarının zarar gördüğünü açıkladı.

Aynı dönemde hastaneye kaldırılan 'in sağlık durumunun iyi olduğuna sevindiklerini belirten kız kardeş Erbil, abisinin duaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Kısır döngüye girdiklerini ve durumun ciddiyetinin korumasına üzüldüklerini anlatan Erbil, bunun kötü olduğunun da altını çizdi.

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