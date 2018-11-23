Evinde düştükten sonra nükseden hastalığı nedeniyle komaya giren Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil abisinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve organ fonksiyonlarının zarar gördüğünü açıkladı.

Aynı dönemde hastaneye kaldırılan Cem Özer'in sağlık durumunun iyi olduğuna sevindiklerini belirten kız kardeş Erbil, abisinin duaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Kısır döngüye girdiklerini ve durumun ciddiyetinin korumasına üzüldüklerini anlatan Erbil, bunun kötü olduğunun da altını çizdi.