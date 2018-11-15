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  • 15.11.2018 14:59
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 15:01

Son dakika: 'den üzücü haber! Mehmet Ali Erbil'in son durumu nedir?

'in son durumu hakkında kardeşi Prof. Dr. 'den açıklama geldi. Mehmet Ali Erbil bir ay önce evinin banyosunda düşerek acilen hastaneye kaldırılmıştı. Düşmenin sonucunda kaburgaları kırılan ve kırıklardan birinin akciğer zarına batmasıyla iç kanama geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 1 aydır daydı. Erbil'in ailesi sağlık durumu hakkında sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunurken üzücü haber bugün geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in açıklaması...

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kardeşinden açıklama geldi. Ünlü şovmen bir ay önce evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış, kırılan kaburgasının bir tanesinin akciğer zarına batması sebebiyle de durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alınmıştı. Yaşanan bu talihsizlik üzerine Mehmet Ali Erbil'in kaçış sendromu hastalığı nüksetmiş ve bu durum Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun daha kötü olmasına sebep olmuştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlığı hakkında son durum bilgisi bugün kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. Bilgiye göre dün akşam Mehmet Ali Erbil'in solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı... İşte Yeşim Erbil'in açıklaması...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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