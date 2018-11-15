Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kardeşinden açıklama geldi. Ünlü şovmen bir ay önce evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış, kırılan kaburgasının bir tanesinin akciğer zarına batması sebebiyle de durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alınmıştı. Yaşanan bu talihsizlik üzerine Mehmet Ali Erbil'in kaçış sendromu hastalığı nüksetmiş ve bu durum Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun daha kötü olmasına sebep olmuştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlığı hakkında son durum bilgisi bugün kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. Bilgiye göre dün akşam Mehmet Ali Erbil'in solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı... İşte Yeşim Erbil'in açıklaması...