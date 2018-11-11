Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbil'den geldi!

Mehmet Ali Erbil yaklaşık 1 ay önce evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırılmıştı. Düşmenin etkisiyle kaburgaları kırılan ve kırıklardan bir tanesinin akciğer zarına batması sonucunda hayati tehlikesi olan Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma alınmış ve kızı Sezin Erbil babası için dua istemişti. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan paylaştı.

11 Kasım 2018 Pazar, 17:08:32 Güncelleme: 17:27:52
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Mehmet Ali Erbilin sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbilden geldi!

MEHMET ALİ ERBİL'İN SON DURUMU NEDİR?

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil sevenleriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in solunum cihazından ayrıldığını belirten Yeşim Erbil, 'Abimin tedavisi yoğun bakımda devam edecek' dedi.

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Mehmet Ali Erbilin sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbilden geldi!

YEŞİM ERBİL'İN AÇIKLAMASI!

Son durumu paylaşmak istiyorum. Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Aslında özeti bu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın yarattığı hasarı vücut onaracak...

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Mehmet Ali Erbilin sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbilden geldi!

Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekan oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler. Hastanenin yoğun bakım ekibi, benim sevgili arkadaşlarıma tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah. Sezin ve ben sürekli takipteyiz güzel haberleri vereceğiz inşallah. ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbilin sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbilden geldi!

MEHMET ALİ ERBİL'E NE OLDU?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı.

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Mehmet Ali Erbilin sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbilden geldi!

İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti. Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, ünlü sanatçının evinde düştüğü ve kaburgalarının kırılması sonucu iç kanama geçirdiğini söylemişti.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası için dua istemişti.

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