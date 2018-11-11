Mehmet Ali Erbilin sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbilden geldi!

Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekan oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler. Hastanenin yoğun bakım ekibi, benim sevgili arkadaşlarıma tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah. Sezin ve ben sürekli takipteyiz güzel haberleri vereceğiz inşallah. ifadelerini kullandı.