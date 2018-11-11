Mehmet Ali Erbilin sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbilden geldi!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbil'den geldi!
Mehmet Ali Erbil yaklaşık 1 ay önce evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırılmıştı. Düşmenin etkisiyle kaburgaları kırılan ve kırıklardan bir tanesinin akciğer zarına batması sonucunda hayati tehlikesi olan Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma alınmış ve kızı Sezin Erbil babası için dua istemişti. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgi doktor kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan paylaştı.
Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekan oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler. Hastanenin yoğun bakım ekibi, benim sevgili arkadaşlarıma tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah. Sezin ve ben sürekli takipteyiz güzel haberleri vereceğiz inşallah. ifadelerini kullandı.
İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti. Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, ünlü sanatçının evinde düştüğü ve kaburgalarının kırılması sonucu iç kanama geçirdiğini söylemişti.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası için dua istemişti.