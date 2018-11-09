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  • 09.11.2018 10:24
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 10:52

'ın menajerinden açıklama: Psikolojik yardım alacak ve yeni bir başlangıç yapacak

'ın 'yı darp ettiği iddiaları geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olay yargıya taşınmış, taraflar birbirlerini suçlamıştı. Sıla, darp raporu olduğunu söylemiş, Ahmet Kural ise asıl kendinin yaralandığını ancak şikayet etmeyi düşünmediğinden rapor almadığını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde savcılığa ifade veren Ahmet Kural cephesinden yeni bir açıklama geldi. Menajeri Ahmet Kural ile ilgili soruları cevapladı. İşte Ahmet Kural'ın menajerinden gelen açıklama...

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etme olayı yargıya intikal etse de konuşulmaya devam ediliyor. Ertuğrul Özkök merak ettiği soruları Ahmet Kural'ın menajerine sordu. Ahmet Kural adına soruları yanıtlayan Tözen, "İlk ayrılmanızın nedeni neydi? Yine şiddet mi?" sorusu üzerine "Kültür uyuşmazlığı… Birbirlerini seviyorlar ama farklı yaşam görüşleri var. Özellikle Sıla'nın Ahmet'in çevresini aşağılaması, hor görmesi ve beğenmemesi" dedi. Sıla'nın ayrı oldukları dönemde Ziynet Sali ile kendisini aldattığı iddialarını da yalanladı...

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