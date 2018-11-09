Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etme olayı yargıya intikal etse de konuşulmaya devam ediliyor. Ertuğrul Özkök merak ettiği soruları Ahmet Kural'ın menajerine sordu. Ahmet Kural adına soruları yanıtlayan Tözen, "İlk ayrılmanızın nedeni neydi? Yine şiddet mi?" sorusu üzerine "Kültür uyuşmazlığı… Birbirlerini seviyorlar ama farklı yaşam görüşleri var. Özellikle Sıla'nın Ahmet'in çevresini aşağılaması, hor görmesi ve beğenmemesi" dedi. Sıla'nın ayrı oldukları dönemde Ziynet Sali ile kendisini aldattığı iddialarını da yalanladı...