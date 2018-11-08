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  • 08.11.2018 14:01
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 14:02

kendisinden 25 yaş küçük eşi 'yi ikinci kez darp etti! Neco kimdir?

, 2008 yılında evlendiği kendisinden 25 yaş küçük olan eşi 'yi darp etti. (Neco), geçtiğimiz yıl da eşi Erke'yi darp etmiş ancak eşi suç duyurusunda bulunduktan sonra ifadesini geri almasıyla adli makamlar, 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK'nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi. Yaşanan bu olaydan 1 yıl sonra Neco yine darp iddialarıyla gündeme geldi. Geçirilen bu 1 yıl boyunca eşi Erke'ye uygulayarak tehdit ettiği iddia edilen Neco, bu kez 3 ay evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Eşi İdil Erke'nin ise görme endişesiyle boşanma davası açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Neco kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Şarkıcı Neco'nun daha önce de eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 ay evden uzaklaştırma alarak para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar oluşan Neco'nun geçtiğimiz yıl eşi Erke'yi darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olayda İdil Erke'nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu öğrenildi. Olayın ardından eşi Neco'dan şikayetçi olarak darp raporu alan Erke'nin daha sonra şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamlar Neco'ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK'nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi.

Bu olaydan sonra Neco'nun 1 yıl boyunca eşi Erke'ye psikolojik şiddet uygulayarak tehdit ettiği iddia edildi. Bu duruma daha fazla dayanamayan Erke, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından savcılık talebiyle şarkıcı Neco'ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi.

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