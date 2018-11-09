Sıla geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Magazin gündemine düşen bu skandal olaydan sonra bir skandal da şiddetin neden ortaya çıktığı ile ilgiliydi. Ahmet Kural, konuşmalarında bir takım mesaj veren cümleler kullandı. Ahmet Kural'ın açıklamasından sonra şiddet olayının Ziynet Sali'den kaynaklandığı iddia edildi. İddiaya göre o gece Sıla'ya Ziynet Sali'den samimi mesaj geldi. Mesaj üzerine Ahmet Kural, Sıla'ya Ziynet Sali ile görüşmesini istemediğini belirtti. Ancak Sıla, Kural'ın bu isteğini kabul etmeyince konuşma şiddete dönüştü. Sevgilisi tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nun, Ahmet Kural ile ayrı oldukları dönemde şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.