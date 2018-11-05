  • Magazin
  • 05.11.2018 14:10
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 14:18

'nu darp ettiği gerekçesiyle ifade vermek için adliyede

'na şiddet uyguladığı iddia edilen ve hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alınan , Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kural, bugün Sıla'nın suçlamaları nedeniyle savcıya ifade verecek.

Oyuncu , sanatçı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. Ahmet Kural öğleden sonra avukatı Sibel Aydın ile birlikte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıktı. Kural'ın ifade verme işlemi başladı. Kural gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Sanatçı Sıla geçtiğimiz perşembe günü avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma savcısı da Ahmet Kural'ı ifade vermeye çağırmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriAhmet Kural Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle ifade vermek için adliyede
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar