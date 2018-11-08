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  • 08.11.2018 12:58
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 13:26

cinayetiyle ilgili mahkemede şok sözler! ?

27 Ağustos 2017 tarihinde bir otelde eski manken  tarafından öldürüldü. Filiz Aker daha sonrada olay yerinde intihar etti. Olay yerine gelen polis memuru Faruk K. Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in kanlar içindeki cansız bedenlerini video kaydına aldı ve görüntüyü eşi Sibel K.'ya ve diğer polis arkadaşlarının da olduğu bir whatsaap grubuna gönderdiği iddia edildi. Görüntülerin internete düşmesiyle polis memuru Faruk K. meslekten ihraç edildi ve hakkında 7 yıla kadar, eşi Sibel K.'nın da 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in olaya ilişkin görüntülerin yayılmasıyla biri eski polis olmak üzere 4 sannığın yargılanmasına başlandı. İşte sanık eski polis memuru Faruk K.'nın mahkemede verdiği ifade...

Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in cansız bedenlerinin görüntülerini whatsaap grubundan paylaşan ve internete yayılmasına sebep olan kişiler mahkemede kendilerini savundu. Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı. İşte 27 Ağustos 2017 tarihinde cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın son görüntüsü ve olayla ilişkin görüntüleri internete yayan polis memurunun ifadesi...

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