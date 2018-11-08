Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in cansız bedenlerinin görüntülerini whatsaap grubundan paylaşan ve internete yayılmasına sebep olan kişiler mahkemede kendilerini savundu. Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı. İşte 27 Ağustos 2017 tarihinde cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın son görüntüsü ve olayla ilişkin görüntüleri internete yayan polis memurunun ifadesi...