  • Magazin
  • 06.11.2018 13:04
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 13:27

Sıla'ya cinsel sapkınlık iddiası! Sıla'ya ile ilişkisi olduğu için mi şiddet uyguladı?

Sıla şiddetinde iddiası ortalığı karıştırdı. Sıla yapısına uymayan bir ilişki mi yaşıyor? Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı iddialarının ardından bu şiddetin sebebi merak konusu oldu. İddialara göre Ahmet Kural, Sıla'nın bir kız arkadaşıyla görüşmesini istemediği için gergin ortam oluştu ve daha sonra kavga başladı. Ahmet Kural'ın bahsettiği bu kız arkadaşın Ziynet Sali olduğu ortaya çıktı. Peki, Ziynet Sali kimdir? Sıla Ziynet Sali ile aşk mı yaşıyor? Sıla'nın Türk aile yapısına uymayan bu davranışı kamuoyunda büyük tepki görüyor. Sıla ve Ziynet Sali'nin bu çirkin samimiyeti hakkındaki iddialar için Ziynet Sali neler söyledi? İşte Ahmet Kural, Sıla ve Ziynet Sali hakkında son gelişmeler...

Sıla geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Magazin gündemine düşen bu skandal olaydan sonra bir skandal da şiddetin neden ortaya çıktığı ile ilgiliydi. Ahmet Kural, konuşmalarında bir takım mesaj veren cümleler kullandı. Ahmet Kural'ın bu açıklamasından sonra şiddet olayının neden gerçekleştiği merak konusu oldu. İddiaya göre o gece Sıla'ya bir kız arkadaşından gelen samimi mesaj Ahmet Kural'ı sinirlendirdi ve o arkadaşıyla görüşmesini istemediğini belirtti. Ancak Sıla, Kural'ın bu isteğini kabul etmeyince konuşma şiddete dönüştü. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra, Ahmet Kural'ın Sıla'nın görüşmesini istemediği kız arkadaşının Ziynet Sali olduğu iddia edildi. Sıla, Ziynet Sali ile sapkın bir ilişki içerisinde olduğu için Ahmet Kural'ın bu arkadaşlığı onaylamadığı anlaşıldı. Ahmet Kural, hafta sonu yaptığı açıklamada Sıla'nın cinsel kimliği ile ilgili imalarda bulunmuştu. Sıla'nın Türk aile yapısına uymayan bu davranışı kamuoyunda tepki gördü. Ahmet Kural-Sıla şiddetinin tam ortasındaki çirkin iddiaların sahibi isim Ziynet Sali konuyla ilgili ne söyledi?

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