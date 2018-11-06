Sıla geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Magazin gündemine düşen bu skandal olaydan sonra bir skandal da şiddetin neden ortaya çıktığı ile ilgiliydi. Ahmet Kural, konuşmalarında bir takım mesaj veren cümleler kullandı. Ahmet Kural'ın bu açıklamasından sonra şiddet olayının neden gerçekleştiği merak konusu oldu. İddiaya göre o gece Sıla'ya bir kız arkadaşından gelen samimi mesaj Ahmet Kural'ı sinirlendirdi ve o arkadaşıyla görüşmesini istemediğini belirtti. Ancak Sıla, Kural'ın bu isteğini kabul etmeyince konuşma şiddete dönüştü. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra, Ahmet Kural'ın Sıla'nın görüşmesini istemediği kız arkadaşının Ziynet Sali olduğu iddia edildi. Sıla, Ziynet Sali ile sapkın bir ilişki içerisinde olduğu için Ahmet Kural'ın bu arkadaşlığı onaylamadığı anlaşıldı. Ahmet Kural, hafta sonu yaptığı açıklamada Sıla'nın cinsel kimliği ile ilgili imalarda bulunmuştu. Sıla'nın Türk aile yapısına uymayan bu davranışı kamuoyunda tepki gördü. Ahmet Kural-Sıla şiddetinin tam ortasındaki çirkin iddiaların sahibi isim Ziynet Sali konuyla ilgili ne söyledi?