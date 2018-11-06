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  • 06.11.2018 14:04
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 14:05

'ten şaşırtan hareket! ve İbrahim Tatlıses arasındaki bağlantı ne? Yılmaz Tatlıses kimdir?

'e soyadını veren müzisyen , geçtiğimiz gün vefat etti. Tatlıses'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğarken, İbrahim Tatlıses ile Yılmaz Tatlıses arasındaki bağlantı merak konusu oldu. Ünlü şarkıların bestekarı Yılmaz Tatlıses neden öldü? Yılmaz Tatlıses kimdir? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizin detayında...

İbrahim Tatlıses'e soyadını veren Yılmaz Tatlıses hayatını kaybetti. Yılmaz Tatlıses'in cenazesinde İbrahim Tatlıses herkesi şaşırttı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilen Tatlıses'in cenazesine, bir tek yapımcı Polat Yağcı katıldı. Sanat dünyasından kimsenin katılmadığı cenazeye, İbrahim Tatlıses'in çelenk yollaması dikkat çekti.

Nuri Sesigüzel'den İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a ve Zeki Müren'e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan Yılmaz Tatlıses; 'Mavi Mavi', 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Ağla Gözlerim', 'Hatıran Yeter' gibi bir döneme damga vurmuş şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi.

YILMAZ TATLISES'İN ESERLERİNDEN BAZILARI

"Mavi Mavi", "Seni Sevmeyen Ölsün", "Ağla Gözlerim", "Hatıran Yeter" gibi bir döneme damga vurmuş şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan ses sanatçısı Yılmaz Tatlıses'in vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

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