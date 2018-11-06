Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve acilen ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'den yeni haber geldi. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak ünlü şovmenin son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Daha önce de Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili bilgiyi kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından bildirmişti. Sezin Erbil, sosyal medya hesabından "Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var." demişti. İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den gelen o açıklama...