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  • 06.11.2018 16:24
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 16:37

'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama! Mehmet Ali Erbil'in son durumu nedir?

20 gün önce evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış, kırıklardan biri akciğer zarına batarak zarar vermişti. daki tedavisi devam Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Komedyen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgileri doktor kardeşi Prof. Dr. hesabından paylaştı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili gelen yeni açıklama...

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve acilen ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'den yeni haber geldi. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak ünlü şovmenin son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Daha önce de Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili bilgiyi kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından bildirmişti. Sezin Erbil, sosyal medya hesabından "Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var." demişti. İşte Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den gelen o açıklama...

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