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  • 06.11.2018 15:49
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 16:07

halay çekti sallandı! Dua Lipa kimdir?

'nın halaylı kutlaması da olay yarattı. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa, MTV Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçilmesinin ardından halay çekerek yaptığı kutlama görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. Güzelliği ve müzik kariyerindeki başarısıyla adından sık sık söz ettiren Dua Lipa kimdir? Dua Lipa ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizin detayında...

Dua Lipa kutlama sırasında halay çekti, tüm sosyal medya bunu konuştu. İngiltere müzik listelerini altüst eden güzel şarkıcı Dua Lipa, meslektaşı Bebe Rexha, arkadaş grubuyla birlikte halaylı görüntülerini yayınladı. Dua Lipa'nın halay çektiği görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. İşte o anlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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