Dua Lipa kutlama sırasında halay çekti, tüm sosyal medya bunu konuştu. İngiltere müzik listelerini altüst eden güzel şarkıcı Dua Lipa, meslektaşı Bebe Rexha, arkadaş grubuyla birlikte halaylı görüntülerini yayınladı. Dua Lipa'nın halay çektiği görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. İşte o anlar...