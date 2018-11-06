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  • 06.11.2018 18:42
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 18:50

'da skandal olay! Dayısı, öz babası çıktı | 6 Kasım Esra Erol'da

'da skandal bir olay yaşandı. 19 yaşındaki , öz dayısının annesine gençken tecavüz ettiğini ve aslında onun kızı olduğunu Esra Erol'da ekranlarında anlattı. Genç kızın kan donduran itirafları stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte Esra Erol'da yaşananlar...


19 yaşındaki Burcu Çerşil, Esra Erol'a derdini anlatmaya çıktı, Genç kızın sözleri karşısında Esra Erol bile şaşkına döndü. Çerşil, yıllarca babası bildiği adamla kan bağı olmadığını öğrendiğini dahası öz babasının dayısı olduğunu öne sürdü. Kızın anlattığına göre; Olay ağabeyin 2 kız kardeşine tecavüz etmesiyle başladı. Kardeşlerden biri şikayetçi oldu diğeri ise hamile kalmasına rağmen şikayetçi olmadı Burcu'yu doğurdu dahası gerçeği yıllarca sakladı.

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