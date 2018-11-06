

19 yaşındaki Burcu Çerşil, Esra Erol'a derdini anlatmaya çıktı, Genç kızın sözleri karşısında Esra Erol bile şaşkına döndü. Çerşil, yıllarca babası bildiği adamla kan bağı olmadığını öğrendiğini dahası öz babasının dayısı olduğunu öne sürdü. Kızın anlattığına göre; Olay ağabeyin 2 kız kardeşine tecavüz etmesiyle başladı. Kardeşlerden biri şikayetçi oldu diğeri ise hamile kalmasına rağmen şikayetçi olmadı Burcu'yu doğurdu dahası gerçeği yıllarca sakladı.