ESKİ EŞİ İÇİN ÇOCUK SEVİNDİRDİ

Bir süredir yaşam savaşı veren Mehmet Ali Erbil'in eski eşi, oğlu Ali Sadi'nin annesi Tuğba Coşkun, Erbil'in bir an önce iyileşmesi için maddi durumu kötü olan ailelere yardımda bulundu, çocuklara hem kıyafet, hem yiyecek içeçek aldı.

Tuğba Coşkun, 2005'te evlendiği Mehmet Ali Erbil'den 2011'de boşanmıştı.