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  • 04.11.2018 14:30
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 14:36

Tuğba Coşkun eski eşi için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu!

, 18 Ekim'de banyoda düşüp kaburgalarını kırmış ve kırıklardan biri akciğer zarına batarak zarar vermişti. ki ayrı ameliyat olan komedyen Mehmet Ali Erbil'in 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince durumu iyice ağırlaşmıştı. 2005'te evlenip 2011'de ayrıldığı eski eş Tuğba Coşkun, Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi...

Eski eşten destek!

ESKİ EŞİ İÇİN ÇOCUK SEVİNDİRDİ

Bir süredir yaşam savaşı veren Mehmet Ali Erbil'in eski eşi, oğlu Ali Sadi'nin annesi Tuğba Coşkun, Erbil'in bir an önce iyileşmesi için maddi durumu kötü olan ailelere yardımda bulundu, çocuklara hem kıyafet, hem yiyecek içeçek aldı.

Tuğba Coşkun, 2005'te evlendiği Mehmet Ali Erbil'den 2011'de boşanmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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