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  • 05.11.2018 14:05
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 14:29

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sağlık çalışanlarının takdirini aldı! son bölüm dillere desten oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm sağlık çalışanlarının takdirini topladı. Atv'nin efsanelerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölüm yine izleyiciye nefes kesen dakikalar yaşattı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi son bölümdeki hastane sahnesi çok konuşuldu. Dizinin başrol oyuncularından sosyal medya hesabından Prof. Dr. Birgül Sönmez'in, EDHO'daki acılı Çakırbeyli ailesinin sağlık ekiplerine saygılı davrandığı sahne için , ve 'a teşekkürlerini ileten yazısını paylaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşanmıştı? EDHO son bölüm ...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyicinin beğenisini aldığı gibi, sağlık çalışanlarının da gönlünü fethetti. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hastane sahnesiyle çok konuşuldu. Hızır hastanede yaşam mücadelesi verirken, Çakırbeyli erkeklerinin yoğun bakım kapısında doktorla saygı çerçevesinde geçen diyaloğu tüm hastane ekiplerince takdir edildi. İşte EDHO son bölümdeki çok konuşulan o sahne...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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