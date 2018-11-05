Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyicinin beğenisini aldığı gibi, sağlık çalışanlarının da gönlünü fethetti. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hastane sahnesiyle çok konuşuldu. Hızır hastanede yaşam mücadelesi verirken, Çakırbeyli erkeklerinin yoğun bakım kapısında doktorla saygı çerçevesinde geçen diyaloğu tüm hastane ekiplerince takdir edildi. İşte EDHO son bölümdeki çok konuşulan o sahne...