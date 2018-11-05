Müge Anlı'da bugün Yasemin Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Eylül günü kayıplara karışan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu'nun cinayete kurban gittiğinin anlaşılması üzerine polis düğmeye bastı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Y, oğlu Serhat Y. ve akrabası Erhan Ç'yi gözlatına aldı. Soğukkanlı tavırlar sergileyen şüpheliler, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin sorularını yanıtlamadı. İşte 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili son durum...
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