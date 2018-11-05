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  • 05.11.2018 15:37
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 16:12

5 Kasım 'da şok gelişme! cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı!

canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 5 Kasım Pazartesi günü cinayetiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. En son 6 Eylül günü haber alınan ve birdaha ulaşılamayan Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nu kim öldürdü? Müge Anlı 5 Kasım Pazartesi günü konuyla ilgili tüm detayları izleyiciyle paylaştı. İşte, Müge anlı'da bugün yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün Yasemin Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Eylül günü kayıplara karışan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu'nun cinayete kurban gittiğinin anlaşılması üzerine polis düğmeye bastı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Y, oğlu Serhat Y. ve akrabası Erhan Ç'yi gözlatına aldı. Soğukkanlı tavırlar sergileyen şüpheliler, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin sorularını yanıtlamadı. İşte 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili son durum...

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