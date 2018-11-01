Bir Zamanlar Çukurova’nın 8. bölümü yayınlandı. Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 8. yeni bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 8. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz. Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova’nın 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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