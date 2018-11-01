Son dakika: Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Sıla Gençoğlu'nun sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündemi sarstı. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, ‘Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek’ dedi. Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e konuştu. Ahmet Kural, Sıla'yı darp etmesiyle alakalı "Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi.
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