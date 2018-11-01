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  • 01.11.2018 20:02
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 22:34

Son dakika: Sıla'yı darp eden 'dan ilk açıklama

Sıla Gençoğlu'nun sevgilisi tarafından darp edilmesi gündemi sarstı. Olay sonrası hesabından açıklama yapan Sıla, ‘Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek’ dedi. Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e konuştu. Ahmet Kural, Sıla'yı darp etmesiyle alakalı "Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi.


Ahmet Kural'dan darp iddialarına yanıt...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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