Şarkıcı Sıla Ahmet Kural'dan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sıla, savcılıktan Kural ile ilgili koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti.

1 Kasım 2018 Perşembe, 15:15:59 Güncelleme: 15:56:19
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Şarkıcı Sıla Ahmet Kuraldan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

YENİDEN BARIŞTILAR AMA...

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural'ın geçtiğimiz günlerde barışmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Aşkları ilk başladığında her hareketleri merakla beklenen Sıla ile Ahmet Kural çifti, sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Fakat ayrılık uzun sürmemişti...

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Şarkıcı Sıla Ahmet Kuraldan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

ŞİDDET NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde barışmalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Sıla ve Ahmet Kural ikilisinden bomba haber! Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Şarkıcı Sıla Ahmet Kuraldan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarının yanıtlayan Sıla, çok fazla konuşmak istemediğini belirterek "Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

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Şarkıcı Sıla Ahmet Kuraldan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine başvurduklarını belirterek Ahmet Kural'a karşı başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı aldırdıklarını belirtti. Epözdemir, "6284 sayılı kanun (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk.

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Şarkıcı Sıla Ahmet Kuraldan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanımın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" dedi.

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