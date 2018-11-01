Şarkıcı Sıla Ahmet Kuraldan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

Şarkıcı Sıla Ahmet Kural'dan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu
Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sıla, savcılıktan Kural ile ilgili koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti.
1 Kasım 2018 Perşembe, 15:15:59 Güncelleme: 15:56:19
"ŞİKAYETÇİ OLDUK"
Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine başvurduklarını belirterek Ahmet Kural'a karşı başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı aldırdıklarını belirtti. Epözdemir, "6284 sayılı kanun (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk.
Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanımın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" dedi.
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