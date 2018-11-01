Şarkıcı Sıla Ahmet Kuraldan şiddet nedeniyle şikayetçi oldu

Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanımın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" dedi.