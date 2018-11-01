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  • 01.11.2018 17:39
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 18:33

'dan açıklaması 'Susmayacağım'

Şarkıcı 'nın 'dan şiddet gördüğü gerekesiyle mahkemeye başvurması olay yarattı. Olayın büyümesinin ardından daha önce sessizliğini koruyan Sıla'dan ilk açıklama, kişisel Instagram hesabından geldi. İşte Sıla'nın o açıklaması.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Şarkıcı Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle, hukuki yollara başvuruması olay oldu. Olay sonrası şarkıcı Sıla ilk kez, kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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