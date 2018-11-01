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  • 01.11.2018 17:32
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 18:01

sürpriz tanıklar! 'da 'ın kaçırılmasıyla ilgili ilginç detay!

'da bugün 'ın kaçırıldığı gün ile ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 21 yıl önce kaçırılan Gürsel Selam'ın kaçırıldığı gün orada olan ve o zamanlar 8-9 yaşlarında olan bir genç olanları anlattı. Müge Anlı duydukları karşısında şok yaşadı. Gürsel Selam'ın kaçırıldığı o gün olanları gören bir başka komşu da Müge Anlı canlı yayına bağlanıp çarpıcı iddialarda bulundu. İşte canlı yayında olanlar...

Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı. 21 yıl önce evinin 50 adım ilerisindeki bir arazide arkadaşlarıyla oynarken kaçırıldığı iddia edilen Gürsel Selam'ı kim kaçırdı? İbrahim Bey'in kardeşi ve annesi yalan mı söylüyor? Gürse'in 21 yıl önce kaçırıldığı o ana tanıklık eden kişiler Atv canlı yayında bakın neler söyledi. İşte 1 Kasım Müge Anlı'da Gürsel Selam'ın kaçırılması olayı ile ilgili çarpıcı iddialar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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