Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı. 21 yıl önce evinin 50 adım ilerisindeki bir arazide arkadaşlarıyla oynarken kaçırıldığı iddia edilen Gürsel Selam'ı kim kaçırdı? İbrahim Bey'in kardeşi ve annesi yalan mı söylüyor? Gürse'in 21 yıl önce kaçırıldığı o ana tanıklık eden kişiler Atv canlı yayında bakın neler söyledi. İşte 1 Kasım Müge Anlı'da Gürsel Selam'ın kaçırılması olayı ile ilgili çarpıcı iddialar...