Müge Anlı canlı yayında bugün ilginç iddialar ortaya atıldı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili görgü tanıkları ilginç iddialarda bulundu. 31 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar herkesi şok etti. 2 buçuk yaşındaki Gürsel Selam'ı evinden 50 adım uzaklıkta kaçıran kişi ya da kişiler kimler? Müge Anlı canlı yayına bağlanan kişi ve bir başka komşu konuyla çok önemli bilgiler verdi. İşte, 31 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar...