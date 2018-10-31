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  • 31.10.2018 14:38
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 18:30

31 Ekim canlı yayında ! 'ı dedesi mi kaçırttı?

'da bugün şok gelişme yaşandı! Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 'ın kaçırılması ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapıldı. 21 yıl önce evine 50 adım uzaklıkta arkadaşlarıyla oynayan 2 buçuk yaşındaki Gürsel Selam'ı dedesi mi kaçırttı? canlı yayına bağlanan görgü tanığı genç çocuk Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili herkesi şok eden bilgiler paylaştı. İşte 31 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı canlı yayında bugün ilginç iddialar ortaya atıldı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Gürsel Selam'ın kaçırılması ile ilgili görgü tanıkları ilginç iddialarda bulundu. 31 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar herkesi şok etti. 2 buçuk yaşındaki Gürsel Selam'ı evinden 50 adım uzaklıkta kaçıran kişi ya da kişiler kimler? Müge Anlı canlı yayına bağlanan kişi ve bir başka komşu konuyla çok önemli bilgiler verdi. İşte, 31 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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