Esra Erol canlı yayında bugün şok eden iddialar yer alacak. 68 gündür evladını göremeyen anne, çocuğunun babası Ali Karacan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunacak. Dün Esra Erol canlı yayında oğlu Ercüment Ali'yi bulmak için katılan Nazlı Tanrıkul'u, oğlunun babası Ali Karacan'ın kaçırdığını söyledi. Kendisini Ali Karacan ile tanıştıran Tuğba Ekinci'ye sitem eden Nazlı hanım, "Tuğba Ekinci bu sefer kaç para aldın? Daha önce 10 bin dolar almıştın barışmama yardımcı olup anlaşma imzalamam için. Bu sefer kaç para aldın ki arayıp bu şekilde müdahale ediyorsun?" dedi. Peki, 1 Kasım Esra Erol'da konuyla ilgili neler yaşandı?
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.