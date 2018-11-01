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  • 01.11.2018 16:42
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 18:46

1 Kasım 'da neler olacak? Nazlı Tanrıkul'dan ile ilgili çarpıcı iddia Esra Erol canlı yayında!

1 Kasım 'da şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Esra Erol'da bugün 68 gündür oğlu 'yi görmeyen ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunacak. Nazlı Tanrıkulu, artık susmayacağını her şeyin yeni başladığını belirtti.'da bugün neler olacak? İşte Esra Erol canlı yayında yaşananlar...

canlı yayında bugün şok eden iddialar yer alacak. 68 gündür evladını göremeyen anne, çocuğunun babası ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunacak. Dün Esra Erol canlı yayında oğlu 'yi bulmak için katılan Nazlı Tanrıkul'u, oğlunun babası Ali Karacan'ın kaçırdığını söyledi. Kendisini Ali Karacan ile tanıştıran 'ye sitem eden Nazlı hanım, "Tuğba Ekinci bu sefer kaç para aldın? Daha önce 10 bin dolar almıştın barışmama yardımcı olup anlaşma imzalamam için. Bu sefer kaç para aldın ki arayıp bu şekilde müdahale ediyorsun?" dedi. Peki, 'da konuyla ilgili neler yaşandı?
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