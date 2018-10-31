Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Atv'nin Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ölüm kalım savaşı verirken İlyas amcasının yoluğunda ortalığı çekip çevirmek için ipleri eline aldı. Herkesi tek tek öldüren Ateş, İlyas'tan korktuğu için İzzet'i tehdit etti. Hurşit ise hala hayat mücadelesi veriyor. İlyas gözü dönmüş bir şekilde ortalığı yakıp yıkarken bir yandan da ailesini korumaya çalışıyor. Tüm bunları izleyen seyirci EDHO 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölümü kaçıranlar için...

EDHO 113. SON BÖLÜM FULL İZLE