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  • 31.10.2018 10:34
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 10:45

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 113. son bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm dün akşam izleyicisinin karşısına yine bol aksiyonlu bir bölüm olarak çıktı. Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölümde Hızır gözlerini açtı ancak Hurşit'in hayati durumu hala kritik. Hain Ateş İzzet'i de karşısına aldı. İlyas ise abisi Hızır'ın vurulmasından sonra başa geçti ve herkese ona itaat etmesi gerektiğini emretti. Ateş İlyas'ın bu durumundan oldukça korkuyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? son bölümde olanları merak edenler için, full izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Atv'nin Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ölüm kalım savaşı verirken İlyas amcasının yoluğunda ortalığı çekip çevirmek için ipleri eline aldı. Herkesi tek tek öldüren Ateş, İlyas'tan korktuğu için İzzet'i tehdit etti. Hurşit ise hala hayat mücadelesi veriyor. İlyas gözü dönmüş bir şekilde ortalığı yakıp yıkarken bir yandan da ailesini korumaya çalışıyor. Tüm bunları izleyen seyirci EDHO 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölümü kaçıranlar için...

EDHO 113. SON BÖLÜM FULL İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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