Esra Erol'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'yi sarsan skandalda bugün Gülcan Gürleyik, Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlandı. Anlaşmalı boşanmak istediğini belirten Gülcan kızları Minel Nas'ı görmek istediğini söyledi. Mesut Gürleyik ise Gülcan Gürleyik'e güvenmediğini mahkeme kararını beklediğini dile getirdi. Esra Erol'da sürpriz gelişme! Gülcan Gürleyik: Anlaşmalı boşanmak istiyorum | 30 Ekim Esra Erol
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