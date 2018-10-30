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  • 30.10.2018 16:33
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 20:16

'da bugün sürpriz gelişmeler yaşandı

'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'yi sarsan skandalda bugün , Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlandı. Anlaşmalı boşanmak istediğini belirten Gülcan kızları Minel Nas'ı görmek istediğini söyledi. Mesut Gürleyik ise Gülcan Gürleyik'e güvenmediğini mahkeme kararını beklediğini dile getirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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