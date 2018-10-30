Esra Erol'da sürpriz gelişme! Gülcan Gürleyik: Anlaşmalı boşanmak istiyorum | 30 Ekim Esra Erol

Esra Erol'da bugün sürpriz gelişmeler yaşandı. Canlı yayına bağlanan Gülcan Gürleyik anlaşmalı boşanmak istediğini dile getirip çocuğun velayetinin baba Mesut Gürleyik'te kalmasını söyledi. Haftanın 4 günü babada 3 günü annede olmak şartıyla anlaşmalı boşanacağını söyleyen Gülcan Gürleyik bu kararı kızları Minel Nas'ın çok küçük olduğu ve psikolojik olarak yıpranmasını istemediği için aldığını söyledi.Mesut Gürleyik kızları Minel Nas'ın velayetinin kendisinde kalmaması halinde çekişmeli boşanacağını söyledi. Bunun üzerine uzlaşmacı bir tavır takınan Gülcan Gürleyik yeter ki anlaşmalı boşanalım Minel Nas'ın bütün eğitim hayatını, özgürlüğünü, her şeyi babasına veriyorum şeklinde açıklamalarda bulundu.