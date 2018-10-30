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  • 30.10.2018 20:12
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 20:24

Esra Erol'da sürpriz gelişme! Gülcan Gürleyik: Anlaşmalı boşanmak istiyorum | 30 Ekim Esra Erol

Esra Erol'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'yi sarsan skandalda bugün Gülcan Gürleyik, Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlandı. Anlaşmalı boşanmak istediğini belirten Gülcan kızları Minel Nas'ı görmek istediğini söyledi. Mesut Gürleyik ise Gülcan Gürleyik'e güvenmediğini mahkeme kararını beklediğini dile getirdi. İşte Gülcan Gürleyik - Mesut Gürleyik olayında Esra Erol'da programında yaşananlar...

Esra Erol'da bugün sürpriz gelişmeler yaşandı. Canlı yayına bağlanan Gülcan Gürleyik anlaşmalı boşanmak istediğini dile getirip çocuğun velayetinin baba Mesut Gürleyik'te kalmasını söyledi. Haftanın 4 günü babada 3 günü annede olmak şartıyla anlaşmalı boşanacağını söyleyen Gülcan Gürleyik bu kararı kızları Minel Nas'ın çok küçük olduğu ve psikolojik olarak yıpranmasını istemediği için aldığını söyledi.

ÇOCUĞU BANA VERMEZSEN ÇEKİŞMELİ BOŞANIRIM
Mesut Gürleyik kızları Minel Nas'ın velayetinin kendisinde kalmaması halinde çekişmeli boşanacağını söyledi. Bunun üzerine uzlaşmacı bir tavır takınan Gülcan Gürleyik yeter ki anlaşmalı boşanalım Minel Nas'ın bütün eğitim hayatını, özgürlüğünü, her şeyi babasına veriyorum şeklinde açıklamalarda bulundu.
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