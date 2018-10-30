Atv'nin reyting birincisi Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, dizide gösterdiği güçlü kadın imajıyla tüm kadınlara umut ışığı oluyor. İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakterini nasıl içselleştirdiğini anlatırken bir yandan da fiziksel ve ruhsal şiddet görmüş kadınlar için bu karakterin örnek olması gerektiğini de vurguluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden şiddet gören kadınlar için alkışlanacak sözler...