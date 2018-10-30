  • Magazin
  • 30.10.2018 15:53
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 16:12

'in 'inden şiddet gören kadınlar için "Güçlü olsunlar" mesajı!

Atv'nin sevilen dizisi 'in çilesi bitmeyen 'i, şiddet gören kadınlar için alkışlanacak yorumlar yaptı. Atv'nin reyting birincisi Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın Nefes'e gösterdiği psikoloji ve e rağmen güçlü kalmayı başaran, güçlü kadın imajı pek çok kadına örnek olacak nitelikle. dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle tüm kadınların her zaman bir umut olduğunu vurguluyor. İşte İrem Helvacıoğlu'nun şiddete maruz kalan kalmış kadınlar için umut olacak sözleri...

Atv'nin reyting birincisi Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, dizide gösterdiği güçlü kadın imajıyla tüm kadınlara umut ışığı oluyor. İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakterini nasıl içselleştirdiğini anlatırken bir yandan da fiziksel ve ruhsal şiddet görmüş kadınlar için bu karakterin örnek olması gerektiğini de vurguluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden şiddet gören kadınlar için alkışlanacak sözler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriSen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden şiddet gören kadınlar için "Güçlü olsunlar" mesajı!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar