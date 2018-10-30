Müge Anlı'da bugün 21 yıl önce evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kaçırılan Gürsel Selam'ın dedesi ile ilgili şok gelişme yaşandı. Atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün sır perdesi aralandı. 2 buçuk yaşındayken evinden 50 adım uzaklıkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Gürsel Selam'ı kim kaçırdı? Perihan adında bir dilenci kadının çocuğu kendilerine getirdiğini iddia eden Gürsel'i yetiştiren aileye canlı yayına bağlanan Perihan Hanım'ın kızı neler söyledi? Gürsel Selam'ın dedesinin bu konuyla nasıl bir bağlantısı var? İşte, 30 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar...