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  • 30.10.2018 18:00
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 18:27

'da bugün şok gerçekler! 'da kan davası yerine 'ın kaçırılması şüphesi

'da bugün şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün olayların seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. 21 yıl önce kapısının önünden çalınıp başka bir aileye verilen 'ı akrabalarından birisinin kaçırmış olabileceği üzerine şüpheler oluştu. Müge Anlı canlı yayında bir gerçeği daha ortaya çıkarttı. Gürsel Selam'ın öz dedesinin akrabalarından birisini vurduğu canlı yayında ortaya çıktı. Gürsel'in gerçek ailesi bu konudan hiç bahsetmemiş olsa da Müge Anlı 30 Ekim canlı yayın günü bunu ortaya çıkarttı. Çünkü belki de bu detay Gürsel Selam'ın kaçırılmasının arkasında bulunan kişilerin ortaya çıkmasını sağlayabilecekti. İşte 'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün 21 yıl önce evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kaçırılan Gürsel Selam'ın dedesi ile ilgili şok gelişme yaşandı. Atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün sır perdesi aralandı. 2 buçuk yaşındayken evinden 50 adım uzaklıkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Gürsel Selam'ı kim kaçırdı? Perihan adında bir dilenci kadının çocuğu kendilerine getirdiğini iddia eden Gürsel'i yetiştiren aileye canlı yayına bağlanan Perihan Hanım'ın kızı neler söyledi? Gürsel Selam'ın dedesinin bu konuyla nasıl bir bağlantısı var? İşte, 30 Ekim Müge Anlı'da yaşananlar...

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