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Tebliğ Ne Demek? Tebliğ Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tebliğ ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Tebliğ kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 00:45 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 00:45
Tebliğ Ne Demek? Tebliğ Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Tebliğ kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

TEBLİĞ NE DEMEK?

"Tebliğ" kelimesi Arapça kökenli olup, "bildirme" veya "duyurma" anlamına gelir. Genellikle resmi bir bildiri ya da duyurunun yapılması anlamında kullanılır. Hukukta, mahkemeler veya resmi kurumlar tarafından yapılan resmi bildirimler "tebliğ" olarak adlandırılır. Tebliğ, bir kararın, çağrının, davetin veya herhangi bir resmi belgenin muhatabına resmi yollarla ulaştırılması işlemidir.

TEBLİĞ KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

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