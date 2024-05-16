Tebliğ Ne Demek? Tebliğ Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tebliğ kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

TEBLİĞ NE DEMEK?

"Tebliğ" kelimesi Arapça kökenli olup, "bildirme" veya "duyurma" anlamına gelir. Genellikle resmi bir bildiri ya da duyurunun yapılması anlamında kullanılır. Hukukta, mahkemeler veya resmi kurumlar tarafından yapılan resmi bildirimler "tebliğ" olarak adlandırılır. Tebliğ, bir kararın, çağrının, davetin veya herhangi bir resmi belgenin muhatabına resmi yollarla ulaştırılması işlemidir.

TEBLİĞ KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI