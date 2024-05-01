Tevekkül Ne Demek? Tevekkül Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tevekkül Kelimesinin Anlamı

Tevekkül, İslam inancında önemli bir kavramdır ve Allah'a güvenip, O'nun iradesine teslim olmayı ifade eder. Kelime olarak Arapça kökenli olan "tevekkül", güvenmek, dayanmak, bel bağlamak anlamlarına gelir. İslam dininde, insanın Allah'a güvenerek, O'nun takdirine rıza göstermesi ve her türlü durumda O'na sığınması olarak tanımlanır.

Tevekkül, insanın dünya ve ahiret hayatında karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar karşısında iç huzurunu korumasına yardımcı olan önemli bir ruhsal tutumdur. Müslümanlar, yaşadıkları her türlü olayda Allah'a güvenmeli, O'nun iradesine boyun eğerek sabırlı olmalı ve teslimiyet içinde hareket etmelidirler. Tevekkül, sadece olumlu durumlarla değil, zorluklarla karşılaşıldığında da Allah'a güvenmeyi ve O'na sığınmayı gerektirir.

Tevekkül, İslam inancında imanın bir gereği olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette tevekkül edenlerin övüldüğü ve bu tutumun önemi vurgulanır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de tevekkülün önemini sıkça vurgulamıştır.

Tevekkül, bir yönüyle insanın iç huzurunu sağlamakla birlikte, diğer yandan da insanı sorumluluklarından kaçınmaya teşvik etmez. İslam inancına göre, insan Allah'a güvenip tevekkül ettiği gibi, aynı zamanda dünya işlerini sağlam bir şekilde planlamalı, çaba göstermeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Tevekkül Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?