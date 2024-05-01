İltica Ne Demek? İltica Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İltica kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

İLTİCA NE DEMEK?

"İltica" bir kişinin kendi ülkesindeki zulüm, savaş, doğal afet veya diğer olumsuz koşullardan kaçarak başka bir ülkeye sığınma talebini ifade eder. Haber dilinde kullanıldığında genellikle mülteci krizleri, uluslararası ilişkiler veya göç politikaları gibi konularla ilgili bağlamlarda karşımıza çıkar.

İLTİCA KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Sığınma