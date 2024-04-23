Otistik Ne Demek? Otistik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Otizm genellikle çocuk üç yaşına geldiğinde belirgin hale gelir. Bazı durumlarda, belirtiler daha erken yaşlarda fark edilebilir, ancak tanı genellikle çocuğun gelişiminde belirgin bir gerileme veya farklılık fark edildiğinde konulur. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşamları, belirtilerinin yoğunluğuna ve çeşidine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Otistik Kelimesinin Anlamı

"Otistik" terimi, "otizm spektrum bozukluğu"nu (OSB) ifade eder. Otizm, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan, sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklar, tekrarlayıcı davranışlar ve dar alanlara odaklanma gibi belirtilerle karakterize edilen nörogelişimsel bir bozukluktur.

Otizmin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve şiddeti farklılık gösterebilir. Bazıları hafif semptomlarla, diğerleri ise daha ciddi semptomlarla karşılaşabilir. Otizm spektrum bozukluğu, çeşitli zeka seviyeleri, dil yetenekleri ve günlük yaşam becerileri arasında geniş bir yelpazede görülebilir.

Otizm, birçok farklı faktörün bir araya gelmesinin sonucunda ortaya çıkabilen karmaşık bir bozukluktur. Genetik, çevresel ve nörogelişimsel faktörlerin etkileşimi, otizmin oluşumunda rol oynayabilir.

Otizm hakkında farkındalık arttıkça, toplumda otizm spektrum bozukluğu olan bireylere daha fazla destek ve anlayış gösterilmektedir. Eğitim, terapi ve erken müdahale gibi kaynaklar, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Otistik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?