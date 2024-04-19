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İroni Ne Demek? İroni Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İroni, dilimizde oldukça yaygın olarak kullanılan ancak anlamı sıklıkla karıştırılan bir kavramdır. Bir ifadenin veya sözün asıl anlamının tam tersini kastederek kullanma sanatı olarak tanımlanır. Bu, genellikle söylenenin tam tersi bir durumun anlaşılmasını sağlamak için kullanılır.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 13:32 Güncelleme 19 Nisan 2024, 13:32
İroni Ne Demek? İroni Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Türkçe dilinde sıkça duyulan ancak anlamı genellikle karıştırılan kelimelerden biri olan "ironi", iletişimde derinlik katmanları sağlayan ve bir durumun tam tersi şekilde anlaşılmasını ifade eden bir retorik sanatıdır.

İroni Kelimesinin Anlamı

İroni, bir durumu, bir düşünceyi veya bir ifadeyi, aslında kastedilenin tam tersi bir şekilde ifade etmek veya algılatmak anlamına gelir. Bu, genellikle espri, mizah veya alaycı bir üslupla yapılır. İroni, kelime oyunları, alay etme veya bir durumu sorgulama gibi farklı şekillerde ifade edilebilir.

Nereden Geliyor?

İroni terimi, Antik Yunanca'da "eironeia" kelimesinden türetilmiştir, bu da "anlamı sorgulama" veya "gerçek niyeti gizleme" anlamına gelir. Yunan düşünürler, ironiyi bir düşünce aracı olarak kullanırken, modern zamanlarda ironi, genellikle karşıt anlamlar arasındaki çelişkiyi ifade etmek için kullanılır.

Nasıl Kullanılır?

İroni, sıklıkla yazıda, konuşmada veya görsel sanatlarda kullanılır. Bir kişi, bir durumu alay etmek veya bir düşünceyi sorgulamak için ironiyi kullanabilir. Örneğin, "Harika, sınavı geçemedim!" diyen bir öğrenci, aslında sınavı geçtiğini ima ediyor olabilir, ancak bunu alaycı bir şekilde ifade ederek durumu ironik hale getirir.

İroni Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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