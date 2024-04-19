Entübe Ne Demek? Entübe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Entübasyon, solunum yoluyla ilgili sorunlarla başa çıkmak için kullanılan bir tıbbi müdahaledir. İşte entübe kelimesinin TDK anlamı ve merak edilenler...

ENTÜBE NE DEMEK?

"Entübe" kelimesi genellikle tıbbi bir terim olarak kullanılır ve bir kişinin solunum yollarına bir tüp yerleştirilmesini ifade eder. Bu işlem, hastanın solunumunu desteklemek veya solunum yollarını açık tutmak için yapılabileceği gibi, genel anestezi altında cerrahi bir müdahale sırasında da gerçekleştirilebilir.

ENTÜBE KELİMESİNİN ANLAMI

Hastanın solunum yollarına bir tüp yerleştirilmesi, genellikle solunum yetmezliği yaşayan veya cerrahi müdahale gerektiren hastalar için yapılan bir prosedürdür. Bu işlem, hastanın solunumunu sağlamak ve oksijen alışverişini sürdürmek için kullanılır. Entübasyon sırasında, bir entübasyon tüpü genellikle hastanın ağzından veya burnundan solunum yollarına yerleştirilir ve ardından solunum cihazına bağlanır.

Entübasyon, genellikle tıbbi bir uzmanlık gerektiren bir prosedürdür ve dikkatle yapılmalıdır çünkü solunum yollarına zarar verebilir veya enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, entübasyon prosedürü genellikle deneyimli sağlık uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre uygulanır.

ENTÜBE KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI