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Lebalep Ne Demek? Lebalep Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

"Lebalep" kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından Türkçe'de sıklıkla kullanılan ifadeler arasında yer almakta ve günlük konuşmalarımızda da sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin kökeni, Arapça kökenli "lib lib"e dayanmaktadır ve doluluk, tam kapasite anlamına gelmektedir. Bu makalemizde "lebalep" kelimesinin anlamını, kullanım alanlarını ve günlük hayatımızdaki yerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 12:13 Güncelleme 18 Nisan 2024, 12:49
Lebalep Ne Demek? Lebalep Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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"Lebalep" kelimesi, Türkçe'nin zengin ve renkli dil yapısında özel bir yere sahiptir. Hem fiziksel doluluğu hem de mecazi anlamda yoğunluğu ifade etme kabiliyetiyle, günlük konuşmalardan yazılı metinlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Lebalep Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu, "lebalep" kelimesini "bir yere daha fazla bir şey sığmayacak şekilde tamamen dolu" olarak tanımlamaktadır. Genellikle fiziksel alanların doluluğunu ifade etmek için kullanılsa da, mecazi anlamda, bir durumun yoğunluğunu veya bir aktivitenin üst seviyede gerçekleştiğini belirtmek için de tercih edilir.

Örnek kullanım:

  • Otobüs lebalep doluydu, zar zor bindik.
  • Konser salonu lebalep dolmuş, insanlar ayakta kalmış.

Lebalep Ne Demek?

"Lebalep" kelimesi, özellikle kalabalık ve doluluk durumlarını vurgulamak amacıyla kullanılır. Sosyal etkinlikler, toplu taşıma araçları veya herhangi bir mekânın doluluğunu anlatırken bu kelime sıkça tercih edilir. Günlük dilde sempatik ve samimi bir ifade olarak kabul edilen "lebalep", konuşmalara doğal bir akıcılık katar. Kelime, iletişimde vurgulamak istenen doluluğun şiddetini artırmak için etkili bir şekilde kullanılır. Ayrıca, "lebalep" kelimesi, duygusal bir yoğunluk aktarmak veya dinleyici üzerinde bir etki bırakmak için de kullanılabilir. Bu kullanım, kelimenin günlük dilde popüler kalmasını sağlamaktadır.

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