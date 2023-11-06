Bulabilenin IQ’su 105’ten yüksek çıkıyor! Resimdeki 4 horozu sadece bir dahi 29 saniyede buluyor

Başlangıçta görsel oldukça karmaşık görünebilir, ancak ibiklere dikkatinizi odakladığınızda, testi çözmeye başlayacaksınız. Ancak unutmayın ki bunu sadece 30 saniye içinde başarmak oldukça zorlu bir görev olabilir. Testi hazırlayanlar sadece son derece dikkatli ve yüksek zekaya sahip kişilerin bu testi başarıyla tamamlayabileceğini söylüyor.