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Bulabilenin IQ'su 105'ten yüksek çıkıyor! Resimdeki 4 horozu sadece bir dahi 29 saniyede buluyor

Optik illüzyon testleri dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu kez konumuz 4 adet horozun bulunduğu ilginç bir test. Görseldeki 4 horozu 30 saniye içinde bulabilenlerin dikkati ve zekası öne çıkıyor. Bu optik illüzyon testi binlerce kişi tarafından denendi. Ancak çok az kişi belirtilen süre içinde 4 horozu görebildi. Peki, siz bu görseldeki 4 horozu bulabilecek misiniz?

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 15:45 Güncelleme 06 Kasım 2023, 15:45
Bulabilenin IQ’su 105’ten yüksek çıkıyor! Resimdeki 4 horozu sadece bir dahi 29 saniyede buluyor

Optik illüzyon testleri zekanızı ve dikkatinizi sınayan eğlenceli bir yol sunuyor. 4 horozu 30 saniye içinde bulmak gerçekten büyük bir başarı. Eğer bu testi başarıyla tamamladıysanız zekanızın ve gözlem yeteneğinizin oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz.

HOROZLU OPTİK İLLÜZYON TESTİ: 29 SANİYEDE ÇÖZ

Horozlarla dolu bu optik illüzyon testi dünya çapında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Test, 4 horozu 30 saniyede bulabilenlerin dikkatini ve zekasını sınıyor.

SÜRENİZ BAŞLADI

Karşınızda bulunan görselde 29 saniye içinde 4 adet horozu tespit etmeniz gerekiyor. Görselde tavuklar, kazlar, kabaklar, gözlükler ve şapkalar gibi farklı nesneler bulunuyor ve bu detaylar dikkatinizi dağıtmak için yerleştirilmiş gibi görünüyor. Şimdi lütfen aşağıdaki görseli inceleyin ve 4 horozu bulup bulamayacağınızı test edin.

Başlangıçta görsel oldukça karmaşık görünebilir, ancak ibiklere dikkatinizi odakladığınızda, testi çözmeye başlayacaksınız. Ancak unutmayın ki bunu sadece 30 saniye içinde başarmak oldukça zorlu bir görev olabilir. Testi hazırlayanlar sadece son derece dikkatli ve yüksek zekaya sahip kişilerin bu testi başarıyla tamamlayabileceğini söylüyor.

Eğer bu kısa süre içinde 4 horozun yerini bulamadıysanız endişelenmeyin. Aşağıda verdiğimiz görselde horozların yerini işaretledik. Buyurun cevaba göz atın.

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