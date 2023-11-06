Bulabilenin IQ’su 105’ten yüksek çıkıyor! Resimdeki 4 horozu sadece bir dahi 29 saniyede buluyor

Optik illüzyon testleri zekanızı ve dikkatinizi sınayan eğlenceli bir yol sunuyor. 4 horozu 30 saniye içinde bulmak gerçekten büyük bir başarı. Eğer bu testi başarıyla tamamladıysanız zekanızın ve gözlem yeteneğinizin oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz.
HOROZLU OPTİK İLLÜZYON TESTİ: 29 SANİYEDE ÇÖZ
Horozlarla dolu bu optik illüzyon testi dünya çapında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Test, 4 horozu 30 saniyede bulabilenlerin dikkatini ve zekasını sınıyor.
SÜRENİZ BAŞLADI
Karşınızda bulunan görselde 29 saniye içinde 4 adet horozu tespit etmeniz gerekiyor. Görselde tavuklar, kazlar, kabaklar, gözlükler ve şapkalar gibi farklı nesneler bulunuyor ve bu detaylar dikkatinizi dağıtmak için yerleştirilmiş gibi görünüyor. Şimdi lütfen aşağıdaki görseli inceleyin ve 4 horozu bulup bulamayacağınızı test edin.