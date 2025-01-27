Yalancıları tespit etmek artık çok kolay! Bu 2 işaret onları ele veriyor

Yalan söyleyen birini fark etmek bazen neredeyse imkansız olabilir. Beden dili uzmanlarına göre, ses tonundaki ani değişimler ve yüz ifadelerinde görülen kısa süreli tepkiler, yalan söyleyenlerin en sık başvurduğu davranışlar arasında. Ancak bu işaretleri doğru yorumlamak ayrı bir uzmanlık gerektiriyor.

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Bir kişinin yalan söylediğini anlamak her zaman kolay olmayabilir. Araştırmalara göre, insanların yalanı tespit etme oranı yalnızca %54 ile sınırlı. Bu oran, neredeyse yazı tura atarak tahmin etmeye eşdeğer. Ancak, yalan söyleyen birini fark etmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli işaretler bulunuyor.

Science of People platformunun kurucusu ve beden dili uzmanı Vanessa Van Edwards, yalan tespiti konusunda önemli bilgiler paylaşıyor. Steven Bartlett'in podcast programına katılan Edwards, yalanı anlamanın neden bu kadar zor olduğunu şöyle açıklıyor:



"Çoğu insan, yalan tespitinde yanılabiliyor. Yalanları tespit etmekte fazla kendimize güvenmemeliyiz, çünkü bu konuda başarı oranı düşündüğümüzden daha düşük."