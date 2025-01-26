Kanseri atlatan Kate Middleton’un beslenme formülü! 43 yaşında güzelliğini bu diyet listesine borçlu

Cambridge Düşesi Kate Middleton, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla sık sık gündeme geliyor. İngiliz basınına göre, Galler Prensesi, güne enerjik bir başlangıç yapmak için her sabah yulaf ezmesi tüketiyor.

YULAF EZMESİNİN FAYDALARI Yulaf, içerdiği beta glukan sayesinde kan şekerini dengelerken kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Sağlık uzmanları, yulafın aynı zamanda uzun süre tokluk hissi sağlayan mükemmel bir lif kaynağı olduğunu belirtiyor. Yulaf, yüksek protein içeriği ve antioksidan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Holistik beslenme uzmanı Robin DeCicco, yulafın iştah bastırıcı etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Yulaf ezmesine biraz doğal fındık ezmesi, ceviz, badem veya birkaç yumurta eklemek, daha doyurucu bir öğün sağlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağlıklı yağ alımını artırmak için keten tohumu ya da kenevir tohumu eklemenin de faydalı olabileceğini belirtti.

KATE MİDDLETON'IN SAĞLIKLI BESLENME RUTİNİ Robert Johnson'ın yazdığı Catherine, The Princess of Wales adlı kitaba göre Middleton, yalnızca sabah öğünlerinde değil, gün boyunca da sağlıklı atıştırmalıklar tercih ediyor. Prenses, bir hastane ziyaretinde küçük bir çocukla konuşurken "bolca zeytin yediğini" ifade etmişti.