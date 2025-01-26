Kanseri atlatan Kate Middleton’un beslenme formülü! 43 yaşında güzelliğini bu diyet listesine borçlu

Cambridge Düşesi Kate Middleton, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla sık sık gündeme geliyor. İngiliz basınına göre, Galler Prensesi, güne enerjik bir başlangıç yapmak için her sabah yulaf ezmesi tüketiyor.
YULAF EZMESİNİN FAYDALARI
Yulaf, içerdiği beta glukan sayesinde kan şekerini dengelerken kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Sağlık uzmanları, yulafın aynı zamanda uzun süre tokluk hissi sağlayan mükemmel bir lif kaynağı olduğunu belirtiyor. Yulaf, yüksek protein içeriği ve antioksidan özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Holistik beslenme uzmanı Robin DeCicco, yulafın iştah bastırıcı etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Yulaf ezmesine biraz doğal fındık ezmesi, ceviz, badem veya birkaç yumurta eklemek, daha doyurucu bir öğün sağlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağlıklı yağ alımını artırmak için keten tohumu ya da kenevir tohumu eklemenin de faydalı olabileceğini belirtti.
KATE MİDDLETON'IN SAĞLIKLI BESLENME RUTİNİ
Robert Johnson'ın yazdığı Catherine, The Princess of Wales adlı kitaba göre Middleton, yalnızca sabah öğünlerinde değil, gün boyunca da sağlıklı atıştırmalıklar tercih ediyor. Prenses, bir hastane ziyaretinde küçük bir çocukla konuşurken "bolca zeytin yediğini" ifade etmişti.
ORGANİK YULAFIN ÖNEMİ
Uzmanlar, yulaf seçerken USDA Organik sertifikasına sahip ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Bunun nedeni, bazı yulaf ürünlerinde iz miktarda bulunan glifosat adlı kimyasalın metabolik bozukluklar ve karaciğer hastalıklarıyla ilişkilendirilmesi.
AYNI KAHVALTIYI YAPMANIN AVANTAJLARI
Beslenme uzmanı DeCicco, her gün aynı kahvaltıyı yapmanın bazı avantajları olduğuna dikkat çekti. "Size iyi geldiğini bildiğiniz bir öğünü rutin haline getirdiğinizde, sağlıklı bir planı sürdürmek daha kolaydır" dedi.
Kate Middleton, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve dengeli beslenmesiyle yalnızca kraliyet ailesine değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek isteyenlere de ilham veriyor.
🌿 KATE MİDDLETON ÖRNEK DİYET LİSTESİ
🌅 Kahvaltı
🍴 Öğle Yemeği
🕒 Ara Öğün
🌇 Akşam Yemeği
HOLİSTİK DİYET NEDİR?
Holistik diyet, vücudu, zihni ve ruhu bir bütün olarak ele alır. Dengeli beslenme, doğal ve işlenmemiş gıdalar, düzenli uyku ve stresi azaltma gibi unsurları içerir. Amaç, sadece kilo vermek değil, genel sağlığı iyileştirmektir.
🌱 HOLİSTİK DİYET ÖRNEK LİSTESİ
🌅 Kahvaltı
🍴 Öğle Yemeği
🕒 Ara Öğün
🌇 Akşam Yemeği
💤 Yatmadan Önce