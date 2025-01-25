Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış etkili olacak. Yağışlar, kıyılarda sağanak şeklinde görülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini gösterecek. Bursa, Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis beklendiği bildirildi. İşte bölge bölge yurtta havanın seyri.

Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:17
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ocak Cumartesi bugün hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Kıyılarda sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. İşte İstanbul, Bolu, Ankara, Kocaeli, Bursa, Yalova hava durumu.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

📍 Yurt genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak?

Hava sıcaklığı; yağışla birlikte yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ!

Yağışların, sabah saatlerinde Bursa'da, öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU | 25 OCAK 2025

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı, ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah satlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı, ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu