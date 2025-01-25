Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar etkisini gösterecek! İstanbul, Bolu, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış etkili olacak. Yağışlar, kıyılarda sağanak şeklinde görülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini gösterecek. Bursa, Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis beklendiği bildirildi. İşte bölge bölge yurtta havanın seyri.