Evlilikte en çok inanılan 5 yanlış: Mutlu çiftler aslında böyle yaşıyor

Evlilik ve ilişkiler konusunda toplumda yaygın olarak kabul gören pek çok kural aslında gerçeği yansıtmıyor. "Hep birlikte vakit geçirmek gerekir" ya da "hiç kavga etmeyen çiftler en mutlu olanlardır" gibi kalıplaşmış düşünceler, ilişkilerin doğal seyrini yanlış değerlendirmemize neden oluyor.

Fotoğraflar: AA

1. Kavga ediyorsanız ilişkiniz bitmiş demektir

Toplumda sıkça duyulan bu inanış, gerçeği yansıtmıyor. Her sağlıklı ilişkide anlaşmazlıklar yaşanabilir. Önemli olan kavga etmek değil, bu tartışmaların nasıl yönetildiğidir. Birbirini suçlamadan, saygıyı koruyarak ve çözüm odaklı yaklaşmak, ilişkiyi zayıflatmak yerine güçlendirebilir.

2. Yakın olmak her zaman kolay olmalı

İlişkinin ilk dönemlerinde yakınlık kurmak daha kolaydır. Fakat hayatın yoğun temposu arttıkça, çiftler arasında mesafe oluşabilir. Bu durum ilişkinin kötüye gittiği anlamına gelmez. Aksine, zaman ayırarak sohbet etmek, birlikte aktiviteler yapmak ve basit anları paylaşmak bağı yeniden kuvvetlendirir.