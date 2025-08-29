Ziraat Bankası'ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve ödeme tablolarını merak edenler için güncel hesaplamalar belli oldu. 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekenlerin aylık taksitleri ne kadar olacak? İşte farklı tutarlarda kredi çekenlerin ödeme planları…