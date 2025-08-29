Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat Bankası'ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

Ziraat Bankası'ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve ödeme tablolarını merak edenler için güncel hesaplamalar belli oldu. 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekenlerin aylık taksitleri ne kadar olacak? İşte farklı tutarlarda kredi çekenlerin ödeme planları…

Giriş Tarihi: 29.08.2025 18:04
Ziraat Bankası’ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler için güncel ödeme planları belli oldu. Bankanın belirlediği faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalarda; 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL tutarında kredi çekenlerin aylık taksitleri ortaya çıktı. İşte güncel ödeme tabloları...

Ziraat Bankası’ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

🔵12 AY VADELİ 20 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

  1. Taksit Tutarı:2.449,64 TL
  2. Faiz Oranı:% 4,99
Ziraat Bankası’ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

ÖDEME PLANI

Sıra Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 2.449,64 1.152,24 998,00 149,70 149,70 18.847,76
2 2.449,64 1.226,98 940,50 141,08 141,08 17.620,78
3 2.449,64 1.306,58 879,28 131,89 131,89 16.314,20
4 2.449,64 1.391,34 814,08 122,11 122,11 14.922,86
5 2.449,64 1.481,59 744,65 111,70 111,70 13.441,27
6 2.449,64 1.577,70 670,72 100,61 100,61 11.863,57
7 2.449,64 1.680,05 591,99 88,80 88,80 10.183,52
8 2.449,64 1.789,04 508,16 76,22 76,22 8.394,48
9 2.449,64 1.905,10 418,88 62,83 62,83 6.489,38
10 2.449,64 2.028,68 323,82 48,57 48,57 4.460,70
11 2.449,64 2.160,27 222,59 33,39 33,39 2.300,43
12 2.449,66 2.300,43 114,79 17,22 17,22 0,00
Ziraat Bankası’ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

🔵12 AY VADELİ 50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

  1. Taksit Tutarı:6.124,10 TL
  2. Faiz Oranı:% 4,99
Ziraat Bankası’ndan 20 Bin TL, 50 Bin TL, 100 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin ödeyecekleri aylık taksitler ne kadar?

ÖDEME PLANI

Sıra Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 6.124,10 2.880,60 2.495,00 374,25 374,25 47.119,40
2 6.124,10 3.067,46 2.351,26 352,69 352,69 44.051,94
3 6.124,10 3.266,45 2.198,19 329,73 329,73 40.785,49
4 6.124,10 3.478,34 2.035,20 305,28 305,28 37.307,15
5 6.124,10 3.703,99 1.861,63 279,24 279,24 33.603,16
6 6.124,10 3.944,26 1.676,80 251,52 251,52 29.658,90
7 6.124,10 4.200,12 1.479,98 222,00 222,00 25.458,78
8 6.124,10 4.472,59 1.270,39 190,56 190,56 20.986,19
9 6.124,10 4.762,73 1.047,21 157,08 157,08 16.223,46
10 6.124,10 5.071,69 809,55 121,43 121,43 11.151,77
11 6.124,10 5.400,69 556,47 83,47 83,47 5.751,08
12 6.124,16 5.751,08 286,98 43,05 43,05 0,00