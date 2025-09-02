Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın en zenginleri listesinde büyük sürpriz! 2025 Ağustos ayında kim, ne kadar kazandı? İşte milyarderlerin servetleri

ABD borsalarının rekor kırdığı 2025 Ağustos ayında milyarderler kulübünde dengeler yeniden değişti. Forbes verilerine göre dünyanın en zengin 10 isminin toplam serveti ay boyunca yüzde 1 artarak 2,13 trilyon dolara yükseldi. Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle listede yer alan 4 isim servet kaybederken, 6 milyarder servetini artırdı. Peki dünyanın en zenginleri kim? İşte o liste…

Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:40
2025 Ağustos'unda ABD borsalarının rekorları, milyarderler listesini de hareketlendirdi. Forbes'a göre dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artışla 2,13 trilyon dolara çıktı. İşte milyarderlerin servet yarışı…

GOOGLE KURUCULARINDAN DEV KAZANÇ

Alphabet'in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustos ayının en çok kazanan milyarderleri oldu. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9'luk artış sayesinde Page'in serveti 20,3 milyar dolar, Brin'in serveti ise 15,1 milyar dolar yükseldi. Bu performans, iki ismi Forbes milyarderler sıralamasında üst basamaklara taşıdı.

Temmuzda 37 milyar dolarlık servet artışı yaşayan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, ağustos ayında tam tersi bir tabloyla karşılaştı. Oracle hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş, Ellison'un yaklaşık 29 milyar dolar kaybetmesine yol açtı ve onu ayın en büyük kaybedeni yaptı.

ARNAULT HIZLI YÜKSELDİ

Lüks devi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, şirket hisselerinin güçlü performansı sayesinde servetine 11,2 milyar dolar ekledi. Bu artış, Fransız milyarderi 10. sıradan 7. sıraya taşıdı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin kaynaklı piyasa endişeleri nedeniyle hisse düşüşleri yaşadı. Huang'ın serveti 3,5 milyar dolar erirken, milyarderler listesindeki sırası 9'a geriledi.

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, üst üste 16. ay dünyanın en zengin kişisi unvanını sürdürdü. Ağustos ayında servetini 14,4 milyar dolar artıran Musk'ın toplam varlığı 415,6 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki Larry Ellison ile arasındaki fark 144,7 milyar dolara çıktı.

FORBES'A GÖRE İLK 10 MİLYARDER (1 EYLÜL 2025)

Forbes verilerine göre 1 Eylül 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi sıralaması netleşti.

10) WARREN BUFFET

Serveti, 150,4 milyar Dolar (Berkshire Hathaway)

9) JENSEN HUANG

Serveti,150,4 milyar Dolar (Semiconductors)