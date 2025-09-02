Dünyanın en zenginleri listesinde büyük sürpriz! 2025 Ağustos ayında kim, ne kadar kazandı? İşte milyarderlerin servetleri

ARNAULT HIZLI YÜKSELDİ
Lüks devi LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, şirket hisselerinin güçlü performansı sayesinde servetine 11,2 milyar dolar ekledi. Bu artış, Fransız milyarderi 10. sıradan 7. sıraya taşıdı.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin kaynaklı piyasa endişeleri nedeniyle hisse düşüşleri yaşadı. Huang'ın serveti 3,5 milyar dolar erirken, milyarderler listesindeki sırası 9'a geriledi.
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, üst üste 16. ay dünyanın en zengin kişisi unvanını sürdürdü. Ağustos ayında servetini 14,4 milyar dolar artıran Musk'ın toplam varlığı 415,6 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki Larry Ellison ile arasındaki fark 144,7 milyar dolara çıktı.
FORBES'A GÖRE İLK 10 MİLYARDER (1 EYLÜL 2025)
Forbes verilerine göre 1 Eylül 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi sıralaması netleşti.