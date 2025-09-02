Dünyanın en zenginleri listesinde büyük sürpriz! 2025 Ağustos ayında kim, ne kadar kazandı? İşte milyarderlerin servetleri

GOOGLE KURUCULARINDAN DEV KAZANÇ

Alphabet'in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustos ayının en çok kazanan milyarderleri oldu. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9'luk artış sayesinde Page'in serveti 20,3 milyar dolar, Brin'in serveti ise 15,1 milyar dolar yükseldi. Bu performans, iki ismi Forbes milyarderler sıralamasında üst basamaklara taşıdı.

Temmuzda 37 milyar dolarlık servet artışı yaşayan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, ağustos ayında tam tersi bir tabloyla karşılaştı. Oracle hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş, Ellison'un yaklaşık 29 milyar dolar kaybetmesine yol açtı ve onu ayın en büyük kaybedeni yaptı.