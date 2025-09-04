Neden fazla yiyoruz? Çığır açan buluş, obeziteye giden gizli nedeni ortaya koydu

📊 OBEZİTENİN İNGİLTERE'YE YÜKÜ

Resmi rakamlara göre İngiltere'de yetişkinlerin üçte ikisi fazla kilolu, dörtte birinden fazlası ise obez. Bu durum yalnızca bireysel sağlık sorunlarına değil, aynı zamanda NHS'ye yıllık 11 milyar sterlinden fazla ek maliyete neden oluyor. Obezite; tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve 12 farklı kanser türüyle bağlantılı bulunuyor. Ayrıca, İngiltere'de her yıl 315 bin kişinin ölümünden doğrudan sorumlu tutuluyor.