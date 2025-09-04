Neden fazla yiyoruz? Çığır açan buluş, obeziteye giden gizli nedeni ortaya koydu

🧠 STRESİN BEYİN-BAĞIRSAK DENGESİNE ETKİSİ
Clinical Gastroenterology and Hepatology ile Gastroenterology dergilerinde yayımlanan ilk çalışma, gelir, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi sosyal koşulların bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, yaşamdan kaynaklanan stresin beyin-bağırsak-mikrobiyom dengesini bozduğunu, bunun da ruh hali, karar verme mekanizmaları ve açlık sinyallerini değiştirdiğini belirledi. Bu durum, bireylerin yüksek kalorili yiyeceklere yönelme olasılığını artırıyor.