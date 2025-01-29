30 Ocak UEFA maç programı! TRT Avrupa Ligi maçları ve saatleri

UEFA'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, Türk takımlarının mücadele edeceği maçları ücretsiz olarak TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluştururken, diğer tüm karşılaşmalar ise Tabii platformu üzerinden izlenebilecek
🕘 Saat: 23.00
🦁 Ajax 🆚 Galatasaray - TRT 1
🟡🔵 Midtjylland 🆚 Fenerbahçe - TRT Spor
⚫⚪ Twente 🆚 Beşiktaş - TRT Spor Yıldız
📺 Steaua Bükreş 🆚 Manchester United - Tabii Spor 1
📺 Roma 🆚 E. Frankfurt - Tabii Spor 2
📺 Maccabi Tel Aviv 🆚 Porto - Tabii Spor 3
📺 Tottenham 🆚 Elfsborg - Tabii Spor 4
📺 Anderlecht 🆚 Hoffenheim - Tabii Spor 5
📺 Braga 🆚 Lazio - Tabii Spor 6
🏆 Avrupa'daki temsilcilerimizin kritik mücadeleleri TRT ekranlarında ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki mücadelesini kaçırmayın!