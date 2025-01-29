Kadraj İkon 30 Ocak UEFA maç programı! TRT Avrupa Ligi maçları ve saatleri

30 Ocak UEFA maç programı! TRT Avrupa Ligi maçları ve saatleri

Futbolseverler için büyük heyecan başlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii platformunda canlı yayınlanacak. İşte Avrupa Ligi maçları ve tüm maç takvimi...

Giriş Tarihi: 29.01.2025 22:45
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30 Ocak UEFA maç programı! TRT Avrupa Ligi maçları ve saatleri

UEFA'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, Türk takımlarının mücadele edeceği maçları ücretsiz olarak TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluştururken, diğer tüm karşılaşmalar ise Tabii platformu üzerinden izlenebilecek

Maç programıMaç programı

📅 30 OCAK PERŞEMBE - UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

🕘 Saat: 23.00

🦁 Ajax 🆚 Galatasaray - TRT 1

🟡🔵 Midtjylland 🆚 Fenerbahçe - TRT Spor

⚫⚪ Twente 🆚 Beşiktaş - TRT Spor Yıldız

📺 Steaua Bükreş 🆚 Manchester United - Tabii Spor 1

📺 Roma 🆚 E. Frankfurt - Tabii Spor 2

📺 Maccabi Tel Aviv 🆚 Porto - Tabii Spor 3

📺 Tottenham 🆚 Elfsborg - Tabii Spor 4

📺 Anderlecht 🆚 Hoffenheim - Tabii Spor 5

📺 Braga 🆚 Lazio - Tabii Spor 6

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

🏆 Avrupa'daki temsilcilerimizin kritik mücadeleleri TRT ekranlarında ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki mücadelesini kaçırmayın!

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