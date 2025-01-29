30 Ocak UEFA maç programı! TRT Avrupa Ligi maçları ve saatleri

UEFA'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, Türk takımlarının mücadele edeceği maçları ücretsiz olarak TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluştururken, diğer tüm karşılaşmalar ise Tabii platformu üzerinden izlenebilecek